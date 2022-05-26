تقارير ايرانية: مصرع شخص بحادث في مصنع بمنطقة بارشين العسكرية شرقي طهران

التلفزيون الايراني يقول إن حادث بارشين الصناعي ناجم عن انفجار مخزنين غاز

شهدت منطقة بارشين في ايران حادثا مميتا، وقع في موقع يضم مصانع عسكرية وأمنية تابعة لوزارة الدفاع الايراني والحرس الثوري شرقي طهران.

وكالة تسنيم الايرانية ووكالة "ارنا" نقلوا عن مصادر وصفت بالمطلعة "أن حادثا وقع مساء الأربعاء في أحد المصانع في منطقة بارشين، أسفر عن مقتل شخص ونقل آخر إلى المستشفى متأثرا باصابته"

وأفادت تغريدة لقناة الحدث بأن "التلفزيون الايراني قال إن حادث بارشين الصناعي ناجم عن انفجار مخزنين غاز"

وارتبط اسم مجمع بارشين العسكري بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وامكانية إجراء أنشطة متعلقة بالبرنامج النووي الايراني.