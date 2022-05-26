تقرير:على خلفية محاولة دفع التطبيع مع إسرائيل، مستشارو بايدن وصلوا سرا للسعودية

يأتي هذا بعد تقرير أن إدارة بايدن تدير مفاوضات سرية بين إسرائيل ومصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي أن اثنين من المستشارين الكبار للرئيس الأمريكي جو بايدن وصلا في زيارة سرية الى السعودية لإجراء محادثات بخصوص الوساطة بين إسرائيل والسعودية، والمواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها هي الطلب الأمريكي بزيادة انتاج كمية النفط وأيضا الاستعدادات للزيارة المخطط لها للرئيس بايدن إلى المملكة في نهاية حزيران/يونيو.

وذكر التقرير أن الرئيس جو بايدن يخطط زيارة السعودية كجزء من زيارته الى الشرق الأوسط والتي تشمل أيضا إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحتى تتحقق الزيارة يجب على الطرفين إنهاء إعداد حزمة من التفاهمات حول هذه المواضيع بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت المصادر الأمريكية الثلاثة بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بقضايا الشرق الأوسط بيرت ماكرج والمبعوث الأمريكي لقضايا الطاقة عاموس هوخشتاين، والذي يعتبر مقربا جدا من بايدن، وصلا الثلاثاء إلى السعودية لإجراء الاجتماعات مع مسؤولين سعوديين.

ورفض البيت الأبيض التطرق الى ما ورد في التقرير، في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية "لا يوجد لدينا ما نقوله بشأن السفر في هذه المرحلة".

ويشار الى أن الموقع نفسه كشف الاثنين عن أن إدارة بايدن تتواسط سرا بين إسرائيل، السعودية ومصر في محاولة للتوصل الى اتفاق لاستكمال عملية نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر الى السيادة السعودية، وأن تتضمن عملية منفصلة لخطوات تطبيع سعودية مع إسرائيل.