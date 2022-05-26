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نصر الله "يحذر" من أن أي مساس بالمسجد الأقصى "سيفجر المنطقة"

i24news

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حسن نصر الله
AP Photo/Hussein Mallaحسن نصر الله

الأمين العام القى كلمته بالمناسبة السنوية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة له أمس الأربعاء بالمناسبة السنوي الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وحذر خلالها من إقامة مسيرة الأعلام في القدس الأحد القادم وقال :"إن مسيرة الأعلام خطوة استفزازية، والخطر الأكبر هو دخول المشاركين بالمسيرة الى ساحة المسجد الأقصى وأن يلحقوا الضرر فيه، بل هناك من دعا إلى هدم قبة الصخرة". 

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وأضاف نصر الله :"أنا أقول لحكومة إسرائيل ولكل من يهمه الوضع في المنطقة- كل استهداف للمسجد الأقصى وقبة الصخرة سيؤدي إلى انفجار في المنطقة لأن الأمر يشكل استفزازا لكل الشعوب الإسلامية، مواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس الشرقية- سيؤدي الى انفجار كبير في المنطقة". 

ويشار الى أنه في اطار التجهيزات الشرطية لمسيرة الأعلام الأحد، أعلن قائد الشرطة كوبي شبتاي عن وضع كافة رجال الشرطة في حالة تأهب بيوم المسيرة، وقامت الشرطة باعتقال عشرات المشتبهين بالتحريض والتخطيط لتخريب المسيرة . 

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