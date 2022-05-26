موقع إسرائيلي:تعيين حسين الشيخ بمنصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

يأتي هذا التعيين بعد عام ونصف من وفاة الأمين العام السابق للجنة صائب عريقات

نقلت مصادر فسلطينية لموقع "واينت" الإخباري بأن المسؤول في حركة فتح حسين الشيخ سيعين رسميا بمنصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية وأن القرار الرسمي من المتوقع أن يصدر قريبا.

الشيخ (61 عاما) يعتبر أحد أكثر المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، مع رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وبذلك سيخلف صائب عريقات الذي توفي قبل عام ونصف ولم يعين أحد في مكانه حتى الآن.

وتعيين الشيخ بهذا المنصب يضعه بمكانة هامة لوراثة أبو مازن (86 عاما) رئيس السلطة الحالي في حال تنازله أو وفاته، واكتسب الشيخ مكانة عالية خلال السنوات الأخيرة بعد تقربه من ابو مازن، وبعد وفاة عريقات ازداد تأثيره على الرئيس الفلسطيني.

الشيخ هو المسؤول عن العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل التنسيق المدني، وهو على علاقة ممتازة مع مسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي.