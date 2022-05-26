وزير الخارجية الايراني: هناك تقدم ضئيل لكنه جيد بالعلاقات مع السعودية

وزير الخارجية السعودي كان أكد ايضا عن تقدم وصفه بانه غير كاف بالمحادثات بين الجانبين

قال وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان إنه "يوجد تقدم ضئيل لكنه جيد" بالعلاقات مع السعودية، وأضاف "إنه من الممكن أن يجتمع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دولة ثالثة قريبا

وبحسب وكالة فارس الايرانية قال إن ايران "لم تقطع العلاقات الديبلوماسية تماما مع الرياض" وأضاف أنه "كانت السعودية مهتمة بالعودة الى علاقاتها مع ايران فطهران ترحب بذلك، واذا تحركت بسرعة أكبر حينها ستعود علاقات البلدين الى طبيعتها" مؤكدا أن ايران والسعودية دولتان كبيرتان ولديهما نفوذ كبير".

تصريحات عبدالله اللهيان جاءت في مقابلة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث قال أيضا بأن ايران لا تزال تعتبر ازالة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها مركبا أساسيا في المباحثات حول الاتفاق النووي.

وبحسب اللهيان، طهران تؤمن إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتخذ قرارات سريعة لرفع العقوبات عن طهران وذلك حتى يشهد تقدما بالمباحثات.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء، أن "هناك تقدما وصفه بأنه غير كاف في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران"، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.