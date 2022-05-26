بسبب المخاوف من التصعيد: الجيش الاسرائيلي يوافق على نشر وحدتين لحرس الحدود في القدس

جاء هذا بسبب المخاوف الأمنية من وقوع تصعيد أمني خلال مسيرة الاعلام الاحد القادم

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيستجيب بشكل جزئي لطلب الشرطة الإسرائيلية لاستقبال أربعة وحدات من حرس الحدود الاسرائيلي خشية وقوع تصعيد أمني استعدادا لمسيرة الأعلام وفعاليات يوم القدس الأحد القادم.

الموافقة التي تم الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي هي لنشر وحدتان لمساندة الشرطة في إطار الاهتمام بالأحداث. بداية توجهت الشرطة بطلب للحصول على أربعة وحدات تعمل في الضفة الغربية، اضافة الى الوحداث الاحتياط الثلاثة الاخرى لحرس الحدود التي جندت ابتداء من اليوم.

وكما هو معروف، مسيرة الاعلام التقليدية ، ستقام كما هو متبع من فترة طويلة، وستمر من وسط البلدة القديمة في القدس الى حائط المبكى عن طريق بوابات البلدات القديمة بدون الدخول الى الحرم القدسي، وأعلنت الشرطة قبل فترة أنه في إطار الاستعدادات سيتم نشر الالاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين.