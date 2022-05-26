English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • بسبب المخاوف من التصعيد: الجيش الاسرائيلي يوافق على نشر وحدتين لحرس الحدود في القدس

بسبب المخاوف من التصعيد: الجيش الاسرائيلي يوافق على نشر وحدتين لحرس الحدود في القدس

i24news

دقيقة 1
مسيرة الاعلام
Olivier Fitoussi/Flash90مسيرة الاعلام

جاء هذا بسبب المخاوف الأمنية من وقوع تصعيد أمني خلال مسيرة الاعلام الاحد القادم

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيستجيب بشكل جزئي لطلب الشرطة الإسرائيلية لاستقبال أربعة وحدات من حرس الحدود الاسرائيلي خشية وقوع تصعيد أمني استعدادا لمسيرة الأعلام وفعاليات يوم القدس الأحد القادم. 

Video poster

الموافقة التي تم الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي هي لنشر وحدتان لمساندة الشرطة في إطار الاهتمام بالأحداث. بداية توجهت الشرطة بطلب للحصول على أربعة وحدات تعمل في الضفة الغربية، اضافة الى الوحداث الاحتياط الثلاثة الاخرى لحرس الحدود التي جندت ابتداء من اليوم. 

وكما هو معروف، مسيرة الاعلام التقليدية ، ستقام كما هو متبع من فترة طويلة، وستمر من وسط البلدة القديمة في القدس الى حائط المبكى عن طريق بوابات البلدات القديمة بدون الدخول الى الحرم القدسي، وأعلنت الشرطة قبل فترة أنه في إطار الاستعدادات سيتم نشر الالاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق