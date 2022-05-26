وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي يناقش تطوير التعاون الاقتصادي مع وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية التركي اجرى زيارة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية وزار خلالها الحرم القدسي

اجتمع وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج ظهر الاربعاء مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو خلال الزيارة الى إسرائيل ، وناقش معه عدد من القضايا تضمنت التعاون الاقليمي بين إسرائيل وتركيا بما يشمل موضوع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وصرح الوزير فريج أن الاجتماع:"يأتي هذا اللقاء في اطار تطوير وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا سيما ما يتعلق بمجتمعنا العربي. وفي هذا المضمار، نركز جهودنا على الاستثمار في موضوعيّ السياحة، التجارة والعقارات. وبلا شك، هذا انجاز يحسب للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعمل على مدار الساعة لتطوير علاقاتها بدول الجوار" .

وأضاف الوزير عيساوي فريج :"أنا واثق أن هذه الجهود ستحقق الأمل في بناء شرق أوسط جديد يسوده الأمل والسلام والتعاون بين كل دول المنطقة" .

واجتمع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو امس مع وزير الخارجية يائير لابيد بنفس اليوم، في مكتبه واتفق الجانبان على استئناف المحادثات بهدف السماح لشركات الطيران الإسرائيلية السفر الى تركيا، واستئناف نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة، وفي أعقاب الاجتماع أجرى اوغلو زيارة الى الحرم القدسي.