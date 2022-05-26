اليمن: مقتل 5 مدنيين وجرح أكثر من 20 آخرين في انفجار قنبلة يدوية بعدن

انفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان وسط عدن في وقت كان السوق يكتظ بمرتاديه"

أفاد مصدر طبي يمني بسقوط نحو 5 قتلى من بينهك طفل وأكثر من 20 جريحا، الخميس، إثر انفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان وسط عدن في وقت كان السوق يكتظ بالباعة والمئات من مرتاديه.

وقال شهود عيان، إن "قنبلة يدوية سقطت من أحد الأشخاص في سوق بيع الأسماك في الشيخ عثمان في ذروة التسوق قبل أن تنفجر وتودي بحياته إلى جانب عشرات الضحايا آخرين"

وتعد الحادثة هي الأولى في سوق شعبي في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها مقرا مؤقتا وتنتشر فيها عشرات الأسواق، وباتت في الآونة الأخيرة ملجأ لليمنيين الفارين من مناطق سيطرة الحوثي.

وتضم الشيخ عثمان كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن وتعد وجهة لآلاف السكان لشراء حاجياتهم اليومية خصوصا الأسماك وسوق آخر لبيع الملابس.