تقرير: مسؤولون أمريكيون يطلبون لأول مرة من إسرائيل مراجعة مسار مسيرة الأعلام

يرجع الطلب إلى مخاوف بأن يتسبب مساره الحالي الذي يمر عبر باب العامود في القدس، بتأجيج الأوضاع الأمنية

توجّه مسؤولون أمريكيون كبار إلى نظراء لهم إسرائيليين بمراجعة مسار مسيرة الأعلام السنوية، المقررة ليوم الأحد في يوم القدس، خشية أن يتسبب مساره الحالي، الذي يمر عبر باب العامود في القدس، في تأجيج الأوضاع، حسب ما كشف واينت.

وكانت السفارة الأمريكية أمس، قد عممت بيانا على موظفيها وأفراد عائلاتهم منعتهم من خلاله، من التجول في البلدة القديمة في القدس يوم الأحد الذي يوافق موعد انطلاق مسيرة الأعلام، ومنعت الزيارات إلى البلدة القديمة من اليوم وحتى الإثنين القادم. وصدر تحذير للمواطنين الأمريكيين يحثهم على توخي الحذر.

ويرى مراقبون أن السبب وراء توجه كبار المسؤولين الأمريكيين بمراجعة المسار المثير للجدل يأتي في أعقاب تحذير قادة الأمن في جهاز الأمن العام والجيش والشرطة من التراجع عن مسار المسيرة الأصلي في اللحظة الأخيرة خشية أن تفسر على أنها نقطة ضعف إسرائيلية. وقال مصدر أمني رفيع خلال المباحثات إنه إذا اتخذت حماس منحى تفجير الأوضاع فيجب أن يكون الرد "حاداً".

وبدا رئيس الوزراء بينيت حازمًا أيضًا في تلك المناقشات وأكد على أنه لا يوجد مجال للانحراف عن المسار الذي اعتمد لسنوات وأنه ينبغي الحفاظ على السيادة.

يذكر أن حماس هددت بالرد بحال لم يتغير مسار تلك المسيرة التي يعتبرها الفلسطينيون استفزازية، إضافة إلى تحذير رئيس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة له أمس الأربعاء بالمناسبة السنوي الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وحذر خلالها من إقامة مسيرة الأعلام في القدس الأحد القادم وقال :"إن مسيرة الأعلام خطوة استفزازية، والخطر الأكبر هو دخول المشاركين بالمسيرة الى ساحة المسجد الأقصى وأن يلحقوا الضرر فيه، بل هناك من دعا إلى هدم قبة الصخرة".

ومن المقرر أن يعزز نحو 3000 شرطي أمن المشاركين في مسيرة الأعلام السنوية، احتفالا بتوحيد القدس منذ عام 1967. وسيتم نشرهم في غرب العاصمة عند باب العامود وفي البلدة القديمة. وتفيد معطيات الشرطة أنه من المتوقع أن يشارك في المسيرة حوالي 16000 شخص، سيمرون عبر حائط المبكى، فيما سيدخل البلدة القديمة نحو 8000 شخص يمرون عبر باب العامود.