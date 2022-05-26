تقرير: القبض على الزعيم الجديد لداعش في مداهمة بإسطنبول

تم إبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان بإلقاء القبض على المشتبه به، فيما أفادت ومن المتوقع أن يعلن عن اعتقاله قريبا "

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مسؤولين أتراك رفيعي المستوى أنه "جرى إلقاء القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش، وذلك خلال مداهمة جرت مؤخرا في إسطنبول"واشاروا إلة أن "العملية جاءت بعد مراقبة مطولة قامت بها الشرطة لمنزل كان يقيم فيه"

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن "عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب والاستخبارات ألقوا القبض على رجل يعتقدون أنه هو الذي يقود التنظيم منذ مقتل زعيمه السابق في عملية أمريكية في سوريا في فبراير/شباط المنصرم"

وقال المسؤولون اليوم إنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان بإلقاء القبض على المشتبه به، فيما أفادت "أودا تي في" بأنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس خبر الاعتقال خلال الأيام القادمة"واضافت أن "المعتقل هو أبو الحسن القرشي"، دون أن توضح كيف حصلت على المعلومات.