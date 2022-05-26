التحقيق الفلسطيني يؤكد: "الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي"

ويدعي التقرير الفلسطيني الطبي أن "شيرين كانت بوضعية هروب، بناء على نتائج إطلاق النار والإصابة بالرأس"

نشرت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، قبل نحو أسبوعين في جنين. وقال المدعي العام الفلسطيني في مؤتمر صحفي الخميس، إن نتائج التحقيق تدل على أن "أبو عاقلة قتلت برصاصة للجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الهرب"، بحسب ما كشفت قناة هيئة البث الرسمية.

وبحسب المدعي العام الفلسطيني، فإن قوات الأمن الإسرائيلية التي وصلت لتنفيذ عملية اعتقال في جنين كانت على بعد 200 متر من أبو عاقلة، وبقية الصحفيين الذين تواجدوا في الموقع. وأضاف "الصحفيون ظهروا في المكان بوضوح، ولم يكن هناك ما يعيق الرؤية من جانب الجنود الإسرائيليين. وبعد أن كشف الصحفيون الأربعة عن أنفسهم وارتدوا السترات الصحفية الخاصة، تقدمت قوات الاحتلال في الشارع على بعد أمتار قليلة منهم ولم يُطلب منهم الابتعاد"، حسب زعمه.

ويدعي التقرير الفلسطيني الطبي أن "شيرين كانت بوضعية هروب، بناء على نتائج إطلاق النار والإصابة بالرأس".

من جهته نفى وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس ادعاءات النائب العام الفلسطيني واصفا اياها بالكاذبة. وجدد غانتس دعوة إسرائيل لإجراء تحقيق مشترك مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وأن التحقيقات الكاذبة التي يتم نشرها، تضر بالاستقرار الأمني في المنطقة ويشكل دعمًا للإرهاب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر، قبل حوالي أسبوع ونصف، النتائج المرحلية للتحقيق في الحادث، التي أظهرت أن الصحفية قُتلت بنار مسلحين أو إطلاق نار من جندي من خلال شق في سيارة الجيب العسكرية.

وتم التأكيد إسرائيليًا على أن حصولهم على الرصاصة، التي يرفض الفلسطينيون تسليمهم إياها، بوسعه أن يقود إلى حسم هذه المسألة.

وأضاف الجيش: "منذ الحادث، يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق واستيضاح ملابسات مقتل الصحفية. في نهاية التحقيق المرحلي، ما زال هناك عدد من التفاصيل الأخرى التي تتطلب توضيحًا. وخلاصة التحقيق المرحلي أنه لا يمكن تحديد مصدر اطلاق النار الذي أصاب المراسلة وقتلها ".