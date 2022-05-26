قوات الأمن الإسرائيلية تجري تدريبات متكاملة لمحاكاة حرب محتملة على الحدود الشمالية والجنوبية والضفة الغربية

الاحتمالات بأن يأمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش الإسرائيلي بشن هجوم مفاجئ ضئيلة، لذلك فإن من سيبدأ

تستعد هيئة الأركان الإسرائيلية لاحتمال اندلاع حرب في الشمال وتعمل على تجهيز مناورة برية من المفترض أن تحسم المواجهة وتوقف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وفقا للخطة، فإن المناورة التي سيقدمها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي، مقترنة بضربات نيران ثقيلة، ستؤدي في النهاية إلى إخضاع حزب الله ونهاية الحرب، وفق النشر في N12.

يدخل الجيش الإسرائيلي هذه الأيام الأسبوع الثالث من تمرين "عربات النار"، التي تحاكي شهرًا من القتال المتزامن على كافة الجبهات، في نفس الوقت، أي ضد حزب الله في الشمال وحماس والفصائل الفلسطينية في الجنوب، والضفة الغربية. وتشتمل أخطر السيناريوهات على دخول قوات حزب الله إلى داخل الحدود الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات سريعة على طول الحدود، إضافة إلى سقوط 1500 صاروخ يوميًا في الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك مركز البلاد، كما يشتمل السيناريو على سقوط 300 جندي ومواطن ضحية المعارك خلال شهر من القتال.

ويتابع التقرير أنه من المتوقع أن تتعرض عشرات المباني للتدمير في الجبهة الداخلية، بما في ذلك المباني التي ستنهار في جميع أنحاء البلاد نتيجة النيران الكثيفة لحزب الله. ويتطلب الأمر من الجمهور الإسرائيلي أن يظهر صموداً وقدرة على التحمل طيلة المدة اللازمة للجيش لحسم المعركة. وبموازاة ذلك، من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى في لبنان إلى آلاف الأشخاص ما بين مواطنين وجنود حزب الله. وستضطر إسرائيل إلى مواجهة الضغوطات من جانب المجتمع الدولي أمام نتائج الحرب الصعبة.

ويشمل الرد العسكري على سيناريوهات الحرب، بناء سور على الحدود الشمالية (سيتم الانتهاء منه في غضون عامين آخرين على الأقل وتصل تكلفته 2 مليار شيكل)، وإطلاق النار بشكل واسع على لبنان ومناورة أرضية بعمق عشرات الكيلومترات داخل لبنان، وهي عملية وصفها رئيس الأركان بأنها متعددة الأبعاد.

ويرى معد التقرير أن الاحتمالات بأن يأمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش الإسرائيلي بشن هجوم مفاجئ ضئيلة، لذلك فإن من سيبدأ الحملة في معظم الحالات هو حزب الله.