تمهيدًا لزيارة بايدن لإسرائيل: رئيس مجلس الأمن القومي يغادر إلى واشنطن الأسبوع المقبل

تكمن أهمية الزيارة التمهيدية في اضطلاع حولتا بدور رئيسي بملف الاتصالات غير المباشرة مع السعودية الخاص بتنظيم

يتوجه مستشار الأمن القومي إيال حولتا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره في البيت الأبيض جيك سوليفان، لبحث الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل المقررة بنهاية حزيران/ يونيو، على ما أفاد موقع والا نقلا عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتكمن أهمية الزيارة التمهيدية في اضطلاع حولتا بدور رئيسي بملف الاتصالات غير المباشرة مع السعودية بشأن تنظيم جزيرتي تيران وصنافير، إضافة إلى ملف التطبيع مع إسرائيل من جانب السعودية. ويصبو الأمريكيون إلى استكمال هذا الإجراء قبل زيارة الرئيس.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون كبار إن مستشار الأمن القومي سيسافر إلى واشنطن مع وفد من كبار الممثلين في وزارة الأمن ووزارة الخارجية والموساد والجيش الإسرائيلي لحضور مؤتمر آخر للمنتدى الاستراتيجي حول إيران المعروف باسم منتدى ليشيم.

وتتصدر أجندة هذا المنتدى الحاجة إلى صياغة خطة عمل بديلة للسيناريو المحتمل بألا تتم العودة إلى الاتفاق النووي في المستقبل المنظور. ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل في محادثات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، تقديم قرار إدانة ضد إيران خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بعد نحو أسبوعين.