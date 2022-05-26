كوخافي: "لا يوجد أي جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحفية شيرين أبو عاقلة"

أفيف كوخافي:""نحن نأسف على وفاتها ونحاول الوصول إلى الحقيقة من خلال كل الطرق الممكنة منذ وقوع الحادثة"

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ""هناك استنتاجا واضحا يمكن إعلانه صراحة وبدون أي مجال للشك: لا يوجد أي جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحفية شيرين أبو عاقلة،هذا هو الاستنتاج الذي توصلنا إليه بعد التحقيق والفحص ولا يوجد أي استنتاج آخر".

واضاف "نحن نأسف على وفاتها ونحاول الوصول إلى الحقيقة من خلال كل الطرق الممكنة منذ وقوع الحادثة".

وأشار كوخافي إلى أنه "لكي نتوصل إلى الحقيقة، هناك مؤشرات مهمة موجودة لدى الجانب الفلسطيني وليس لدينا. وقد دعا الجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين حيث قوبلت دعوته بالرفض، كما دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لمشاركة الأمريكيين في التحقيق حيث قوبلت دعوته بالرفض ".

وأكد كوخافي على أن "الجيش الإسرائيلي طلب فحص الرصاصة حتى بشكل مشترك فقوبلت دعوته بالرفض، وحاول إجراء تحقيق مهني ودقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة ولكن الفلسطينيين يرفضون السماح بذلك".

وتابع كوخافي: "لو توصلنا إلى الحقيقة لكنّا أعلناها صراحة حيث كنا سنعرض واحدة من النتيجتيْن: الأولى أننا نحن من أطلق الرصاصة وكنا نعلن ذلك صراحة ونتحمل المسؤولية، والثانية أن الرصاصة لم تطلق من بندقية إسرائيلية ولذلك الحديث عن إطلاق نار من الجانب الفلسطيني قتل شيرين أبو عاقلة".

ودعا "الجانب الفلسطيني من جديد إلى التعاون والسماح بالوصول إلى الحقيقة وإزالة الشكوك وعلامات الاستفهام".

وحذر من أنه "في المقابل إذا لم نتمكن من الوصول إلى جميع التفاصيل فلن نتمكن من التحديد بشكل مطلق من أطلق الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة".