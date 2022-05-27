قلق الشرطة: سيشير التصعيد في الحرم القدسي خلال نهاية الأسبوع إلى تصعيد جدي متوقع يوم الأحد

تخشى الشرطة من أن يشير التصعيد في الحرم القدسي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تصعيد جدي اخر خلال موكب الأعلام يوم الأحد بالاضافة لإطلاق صواريخ من قطاع غزة. في إسرائيل، تُبذل جهود للتركيز على منطقة الحرم القدسي والاستعراض الذي سيمر عبر بوابة نابلس وينتهي عند حائط المبكى وليس في الحرم القدسي.

القدس تواصل التحضير للموكب وجندت ثلاث فرق احتياط من حرس الحدود أمس (الخميس) للمساعدة في تعزيز القوات خلال المسيرة، وهم حوالي 200 مقاتل سيتم تدريبهم نهاية الأسبوع وسيتمركزون في المدينة يوم الأحد.

ستنضم إليهم فرقة جنود احتياط أخرى تعمل في مجال التشغيل في المنطقة الساحلية. يتم تجنيد الفرق بأمر لمدة عشرة أيام، وستستمر عملياتها في المدينة إلى ما بعد مسيرة المثليين المتوقعة في القدس يوم الخميس.

على صعيد متصل ، قالت مصادر فلسطينية لقناة "كان" الاسرائيلية ان التنظيمات في قطاع غزة "لن تسكت" عن دخول المسجد الاقصى يوم الاحد وان الخط الاحمر يمر عند مدخل الحرم وليس في مسيرة الاعلام. في الوقت نفسه، قالت المصادر إن الأجواء تدفع باتجاه رد من غزة ووصفت المسيرة بـ "الاستفزاز المتعمد".