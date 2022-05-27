English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقديرات: مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي سيستقيل في الأيام المقبلة

تقديرات: مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي سيستقيل في الأيام المقبلة

i24news

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي بيانًا للصحافة في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 23 مايو ، 2022.
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي بيانًا للصحافة في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 23 مايو ، 2022.

مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء سينهي ولايته في الأيام المقبلة

قال مصدر مقرب من التفاصيل حول رئيس الحكومة انّ مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء سينهي عمله في الأيام المقبلة. بحسب ما نشر موقع معاريف الاسرائيلي.

Video poster

كما ذكرنا، ان رئيس الديوان في مكتب رئيس الوزراء، طال غان تسفي ، طلب من رئيس الوزراء هذا الأسبوع إنهاء فترة ولايته في الأسابيع المقبلة. رافق غان تسفي بينيت على مدار العقد الماضي منذ دخوله السياسة ويعتبر أحد أبرز مساعديه. كما شغل منصب رئيس مكتبه في وزارة الاقتصاد، ورئيسًا لموظفيه في وزارة التربية والتعليم ومستشارًا نيابة عنه في الحملات الانتخابية ومفاوضات الائتلاف اللاحقة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة السياسية لرئيس الوزراء، شمريت مئير، لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، قبل نحو أسبوعين، أنها تنوي إنهاء ولايتها في أوائل يونيو القادم، بعد أن شغلت المنصب منذ تشكيل الحكومة الحالية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق