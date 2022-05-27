تقديرات: مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي سيستقيل في الأيام المقبلة

مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء سينهي ولايته في الأيام المقبلة

قال مصدر مقرب من التفاصيل حول رئيس الحكومة انّ مساعد آخر مقرب من رئيس الوزراء سينهي عمله في الأيام المقبلة. بحسب ما نشر موقع معاريف الاسرائيلي.

كما ذكرنا، ان رئيس الديوان في مكتب رئيس الوزراء، طال غان تسفي ، طلب من رئيس الوزراء هذا الأسبوع إنهاء فترة ولايته في الأسابيع المقبلة. رافق غان تسفي بينيت على مدار العقد الماضي منذ دخوله السياسة ويعتبر أحد أبرز مساعديه. كما شغل منصب رئيس مكتبه في وزارة الاقتصاد، ورئيسًا لموظفيه في وزارة التربية والتعليم ومستشارًا نيابة عنه في الحملات الانتخابية ومفاوضات الائتلاف اللاحقة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة السياسية لرئيس الوزراء، شمريت مئير، لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، قبل نحو أسبوعين، أنها تنوي إنهاء ولايتها في أوائل يونيو القادم، بعد أن شغلت المنصب منذ تشكيل الحكومة الحالية.