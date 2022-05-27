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  • إيران: بعد العثور على 5 جثامين جدد ارتفاع ضحايا مبنى متروبول التجاري المنهار إلى 26 قتيلا

إيران: بعد العثور على 5 جثامين جدد ارتفاع ضحايا مبنى متروبول التجاري المنهار إلى 26 قتيلا

i24NEWS - AFP

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الرئيس الإيراني حسن روحاني
AP / Ebrahim Noroozi 2020 ©الرئيس الإيراني حسن روحاني

"عدد المصابين في الحادث بلغ 37 شخصاً منهم 34 خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم وتلقيهم العلاجات اللازمة"

قال حاكم مدينة آبادان إحسان عباس بور، في تصريح للصحافة الإيرانية إنه "تم العثور صباح اليوم الجمعة على خمسة جثامين من ضحايا المبنى التجاري المنهار وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 26 شخصا" ولفت إلى أن"عدد المصابين في الحادث بلغ 37 شخصاً منهم 34 خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم وتلقيهم العلاجات اللازمة".

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وأشار عباس بور إلى أن "فرق الإنقاذ تواصل لليوم الخامس من انهيار هذا المبنى التجاري (بمدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب إيران) المكون من 10 طوابق البحث عن أشخاص تحت الأنقاض".

 وفي سياق متصل، أعلنت مواقع إخبارية رسمية غيرانية عن قيام السلطات القضائية باستدعاء "غلام رضا شريعتي" حاكم محافظة خوزستان السابق ووزير الصناعة والتجارة "نعمة زادة" في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بسبب إصدار تصاريح لبناء مجمع "متروبول" التجاري في آبادان.

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