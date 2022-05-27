الأردن: الإعلان عن الحداد لمدة سبعة ايام إثر وفاة والد الملكة رانيا العبدالله

الفقيد هو جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني

أعلن الديوان الملكي في الأدرن الحداد لمدة سبعة ايام إثر وفاة والد الملكة رانيا العبدالله الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي وافته المنية في عمان، اليوم الجمعة .

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن "صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله بأن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته"

والفقيد هو جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.