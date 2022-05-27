وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الأمريكي يجريان محادثات تتعلق بالأمن والاقتصاد والعلاقات بين دول المنطقة

أعرب لابيد عن احتجاجه على التحقيق المتحيز في مقتلها من قبل السلطة الفلسطينية، وكذلك ما يسمى"التحقيق"

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة الرئيس بايدن المتوقعة لإسرائيل، وإمكانيات التقدم الإقليمي التي يمكن أن تأتي بها زيارة الرئيس في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات بين دول المنطقة

وأعرب يائير لابيد عن صدمته للمذبحة المروعة في تكساس، ونقل باسمه وباسم إسرائيل خالص تعازيه للشعب الأمريكي في أعقاب إطلاق النار الأخير في تكساس وبافالو.

وتحدث الوزيران عن مأساة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وأعرب يائير لابيد عن احتجاجه على التحقيق المتحيز في مقتلها من قبل السلطة الفلسطينية، وكذلك ما يسمى "التحقيق" الذي أجرته شبكة سي إن إن، مؤكدا أن إسرائيل ستشارك الولايات المتحدة في نتائج "التحقيق كما هو معتاد بين البلدين"، كما تناول الطرفان التحديات العالمية بما في ذلك التعامل مع إيران ووكلائها

واتفق وزير الخارجية لبيد ووزير الخارجية بلينكين على مواصلة التعاون والعمل على تخفيف التوترات في المنطقة.