واشنطن: "مصادقة العراق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"يشجع اللاسامية

يشار الى ان القانون المذكور يخول الجهات المعنية صلاحية فرض عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد على كل من يخالفه

أعرب الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس، عن ازعاج بلاده العميق من قرار البرلمان العراقي المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل" واعتبره"يشجع اللاسامية ويتناقض أيضا الخطوات التي اتخذتها الدول المجاورة لعراق نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وكان البرلمان العراقي قد صادق على القانون وسط هتافات النواب بشعاراتٍ رافضة للتطبيع مع إسرائيل، مثل "نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع" بعد أن أقر مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار/مايو الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل.

ويهدف القانون إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه"كما "يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب".

وعُقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 275 نائباً للتصويت على مقترح مواد مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع "إسرائيل".

يشار الى ان القانون المذكور يخول الجهات المعنية صلاحية فرض عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد على كل من يخالفه.