إيران تعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج ردا على احتجاز ناقلة إيرانية بطلب من واشنطن بالقرب من اليونان

الناقلتان يحملان أسماء "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، مشيرة إلى أن عملية احتجاز الناقلتين تمت بالقرب من ميناء"

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان،إن "سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، تمكن اليوم الجمعة، من احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين بسبب انتهاكات في مياه الخليج العربي"ردا على قيام الأخيرة باحتجاز ناقلة إيرانية بطلب من السلطات الأمريكية بالقرب من اليونان".

وذكرت قناة "قدس" عبر تطبيق "تليغرام"، أن "إيران احتجزت ناقلتين مملوكتين لليونان جاء تحرك إيران بعد 48 ساعة من استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية، ومطالبة بلاده بأن تمنع مواصلة احتجاز الناقلة الإيرانية، الأمر الذي تجاهله الجانب اليوناني".

وقالت القناة إن الناقلتين يحملان أسماء "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، مشيرة إلى أن عملية احتجاز الناقلتين تمت بالقرب من ميناء بندر لنجه التابعة لمحافظة هرمزغان، وميناء عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب غربي إيران.

ولم يذكر الحرس الثوري ماهية الانتهاكات التي تحدث عنها البيان. كما لم يصدر رد رسمي من اليونان على الفور.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت خبر احتجاز السفينتين، قبيل إعلانه بشكل رسمي من قبل الحرس الثوري.

وكانت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قالت، اليوم، إن طهران تعتزم اتخاذ إجراءات وصفتها بـ"العقابية" ضد اليونان على خلفية قيامها بضبط ناقلة نفط إيرانية بطلب من الولايات المتحدة.