تقرير: طائرة مسيرة ضربت موقع مجمع بارشين العسكري بإيران

وفي السياق أشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى أنها تعتبر هذا "هجوما، وليس حادثا"

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ثلاثة مصادر إيرانية، أن "الضربة التي وقعت الأربعاء المنصرم، واستهدفت موقع مجمع بارشين العسكري، الذي يبعد حوالي 37 ميلا من جنوب شرق العاصمة، بطائرات مسيرة كوادكوبتر" حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.

وانفجرت الطائرات المسيرة بأحد المباني الذي تستخدمه وزارة الدفاع في الأبحاث المتعلقة بتطوير المسيرات، مما أسفر عن مقتل مهندس شاب عمل في الوزارة وإصابة شخص آخر، بحسب المصادر.

ولم يتبن أحد الهجوم على الفور، لكن يتشابه الهجوم مع نهج الضربات الإسرائيلية السابقة على إيران ولبنان في حملة سرية مستمرة منذ سنوات.

وفي السياق أشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى أنها تعتبر هذا "هجوما، وليس حادثا"

ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق. وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة الأمريكية أن مسيرات انتحارية هاجمت بارشين، لكن دون تحديد من يقف وراء الهجوم أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب المسؤول، قصد الإسرائيليون أن يكون ذلك تحذيرًا لإيران لوقف استهدافها للمواطنين الإسرائيليين في الخارج.

وتعتبر إسرائيل استخدام أعدائها للطائرات المسيرة، لاسيما إيران، تهديدا كبيرا لأمنها لأنه يمكن للمسيرات تفادي الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ المتطورة مثل القبة الحديدية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن البلاد تستثمر موارد ضخمة لتحديد مواقع الطائرات المسيرة المعادية وتدميرها.