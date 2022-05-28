الضفة الغربية: مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إنه رد بالذخيرة الحية عندما قامت مجموعة من المشتبه بهم برشق الجنود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة، أن القوات الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا في بلدة الخضر بالضفة الغربية، مضيفة أن، "زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما) قتل إثر إصابته برصاصة في الرقبة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد بالذخيرة الحية عندما قامت مجموعة من المشتبه بهم برشق الجنود، الذين كانوا يقومون بأنشطة أمنية روتينية في المنطقة، بالحجارة والقنابل الحارقة، وأشار إلى أن الواقعة تخضع للمراجعة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنوده لاحقوا "مشتبها بهم ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة" تجاههم بالقرب من مستوطنة إفرات، وردا على ذلك، فتحت القوات الإسرائيلية النار. تم الكشف عن إصابة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قدمت الإسعافات الأولية للجرحى على الفور، وبعد ذلك تم إخلائه من قبل الهلال الأحمر، ولم يرد الجيش على الفور على استفسار عما إذا كان غنيم عضوا مع مثيري الشغب الذين قاموا بإلقاء القنابل الحارقة أو كان من بين أحد المارة فقط.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مدنيين يحملون السلاح 46 فلسطينيا على الأقل منذ بداية العام من بينهم مسلحون ومهاجمون ومارة. وأظهرت بيانات من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين أن ثمانية أطفال على الأقل من بين القتلى.

ومنذ مارس/آذار، قتل فلسطينيون 18 شخصا من بينهم مدنيون وأفراد شرطة وحارس أمن في هجمات في إسرائيل وفي الضفة الغربية.