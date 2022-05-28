قائد حمساوي : "بالنسبة لنا إطلاق الصواريخ على تل أبيب أسهل من شرب الماء".

أضاف محمد السنوار، "نعرف مواضع ألم إسرائيل والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا"

في أول ظهور إعلامي له، قال عضو هيئة أركان كتائب "عز الدين القسام" محمد السنوار، في مقابلة على قناة الجزيرة أمس الجمعة، "إننا عندما نحذر إسرائيل، فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض"، مؤكدا أنه "بالنسبة لنا، إطلاق الصواريخ على تل أبيب أسهل من شرب الماء".

وأضاف محمد السنوار شقيق يحيى السنوار: "نعرف مواضع ألم إسرائيل والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا"، مشيرا إلى أنه، "حاولنا تنفيذ عملية أسر في معركة سيف القدس لإرغام إسرائيل على صفقة تبادل".

وكشف الوثائقي الذي بثته قناة "الجزيرة"، معلومات عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في مايو/أيار 2021، حيث كشفت كتائب القسام أن الضربة الأخيرة، التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة، كانت تشمل 362 صاروخا، إلى 14 مدينة ومستوطنة، بينها حيفا و"تل أيب" و"ديمونا" و"إيلات".

وكشف السنوار، عن "تعاون مشترك مع محور المقاومة خلال الحرب، عبر غرفة أمنية مشتركة"، مردفا أن الغرفة "كانت لها إسهامات استخبارية مهمة خلال المعركة".

وأكد محمد السنوار عن وجود غرفة عمليات أمنية مشتركة بين الكتائب ومحور المقاومة مؤكدا أن الغرفة شملت ضباط استخبارات من القسام وحزب الله والحرس الثوري في لبنان

وخلال الحرب، أطلقت الفصائل بغزة ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة نحو 330 آخرين، وفق مصادر إسرائيلية.