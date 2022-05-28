تقرير : مسؤول إسرائيلي كبير زار السعودية مؤخرا لبحث التعاون الأمني

قالت القناة إن "الزيارة السرية، تأتي وسط عملية تحسين في العلاقات بين البلدين وعلى خلفية زيارة الرئيس الأمريكي"

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا زار المملكة العربية السعودية بشكل سري قبل أيام، حيث تم الاتفاق على التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت القناة إن "الزيارة السرية، التي تضمنت اجتماعات في قصر الرياض، تأتي وسط عملية تحسين في العلاقات بين البلدين وعلى خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية بعد بضعة أسابيع قليلة"، مشيرة إلى أن "الجانبين ناقشا المصالح الأمنية الإقليمية التي زادت في التوافق في السنوات الأخيرة بشأن التهديدات المشتركة التي تمثلها إيران."، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل

وفي نفس السياق، أكدت القناة أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ توليه منصبه"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تولي أهمية لذلك، في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين"..

وأضافت القناة، أنه "لم يحدد مكتب رئيس الوزراء بينيت بعد موعدا نهائيا للزيارة، ولكن على أي حال، يدور الحديث عن الأسبوع بين 24 و19 يونيو/حزيران".

ومن جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية عن اجتماعات بين شخصيات من البلدين ، دون تقديم أي معلومات أخرى.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي البيت الأبيض يروجون لتشكيل محور أمني إقليمي يربط بين إسرائيل ومصر والسعودية والأردن والإمارات ودول أخرى.

وكان اثنان من كبار المسؤولين في البيت الأبيض سافرا هذا الأسبوع، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات سرية بشأن اتفاق يمكن أن يسمح لواشنطن والرياض بتقوية علاقاتهما، والتحرك نحو تطبيع السعودية مع إسرائيل.