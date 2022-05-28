وزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لن تدخل في علاقات التطبيع مع إسرائيل

رأى بدر البوسعيدي أن أي نجاح لاتفاقيات أبراهام "يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أكد أن بلاده لن تدخل في علاقات اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مطالباً بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أن بدر البوسعيدي قال إن بلاده "أول دولة خليجية تدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979"، مؤكدا أن مسقط لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام"؛ "لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني".

ورأى بدر البوسعيدي أن أي نجاح لاتفاقيات أبراهام "يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وفي سياق آخر حول الملف النووي الإيراني، لم يؤكد البوسعيدي وجود مفاوضات سرية بين سلطنة عُمان والإيرانيين والأمريكيين، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق جديد يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم، مضيفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعيد تنظيم موقفها وصفوفها في الشرق الأوسط، لكنها لن تنسحب منه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قام في أكتوبر/تشرين الأول من 2018، بزيارة رسمية لمسقط التقى خلالها بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ العام 1996.