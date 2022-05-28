تقرير: إسرائيل ترفض طلبات من مصر وقطر لتغيير مسار موكب الاعلام

ذكرت صحيفة "راي اليوم" اللندنية أن مسؤولين مصريين وقطريين رفيعي المستوى كانوا على اتصال بإسرائيل

رفضت إسرائيل طلبات مصر وقطر لتغيير مسار مسيرة الاعلام في القدس، حسب ما أفادت صحيفة "رأي اليوم" الصادرة في لندن، اليوم (السبت).

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين مصريين وقطريين رفيعي المستوى أجروا اتصالات مع إسرائيل لتغيير مسار المسيرة ومنع التصعيد. ووردت أنباء عن فشل الاتصالات بين الطرفين بعد أن أبلغت إسرائيل قطر ومصر أن القرار بشأن مسار المسيرة جاء من المستويات السياسية العليا ولن يتغير "رغم الضغوط الخارجية".

وزعم أيضا أنه خلال الاتصالات تم اكتشاف اختلاف بين مصر وإسرائيل، وأن الحديث الأخير بين الجانبين كان "مليئا بالاتهامات والتحذيرات الكثيرة بشأن المسيرة". كما أفادت الأنباء أن الضغط المصري على إسرائيل نابع من رسائل من طرف حماس في مصر بالتهديد بالرد. وكما ذكرنا، وجهت حماس اليوم دعوة أخرى للفلسطينيين للوصول إلى المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة شهاب للأنباء، فإن حماس تدعي أن "من واجب كل من يستطيع الوصول إلى المسجد وإلى أي نقطة يمر فيها العرض. يجب رفع علمنا عالياً واسقاط علمهم".

وأكدت حماس أنه "غدا ستكون انتفاضة شعبية واسعة لشعبنا وأهل الأقصى، وأمتنا العربية والإسلامية تدعو القادة والحكومات والشعوب والمنظمات إلى إفشال مخطط الاحتلال".