تشخيص إصابة ثانية بجدري القردة في اسرائيل

حالة ثانية لمرض جدري القردة اليوم (السبت) في اسرائيل

تم اكتشاف حالة ثانية لمرض جدري القردة في إسرائيل في مستشفى شيبا تل هشومير، حسبما ورد اليوم (السبت). ووصل المريض أمس إلى المستشفى بأعراض مريبة وخرج إلى منزله في حالة طفيفة.

كما ذكرنا، هذه حالة إصابة ثانية بعد أن تم تشخيص إصابة رجل في الثلاثينيات من عمره بعد ان عاد من رحلة من أوروبا الغربية بمستشفى إيخيلوف منذ حوالي أسبوع.

في غضون ذلك، أكدت وكالة الصحة العامة الكندية الليلة الماضية اكتشاف 10 حالات جديدة لمرض جدري القردة، بما في ذلك أول حالة في مقاطعة أونتاريو. حتى الآن، تم اكتشاف 26 حالة في جميع أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، تم تحديد تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة. وأفادت السلطات الصحية الفيدرالية أنه تم اكتشاف الحالات في سبع ولايات مختلفة من الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، انه منذ اندلاع الموجة الحالية، تم اكتشاف حوالي 200 حالة مؤكدة في دول مختلفة حول العالم. قالت كبيرة علماء الأوبئة، الدكتورة ماريا فان، إن هناك الآن حوالي 100 حالة مشتبه بها لم يتم التحقق منها بعد.