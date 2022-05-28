تقرير: وفد سوداني يزور إسرائيل والولايات المتحدة تعارض إقامة علاقات بين البلدين

وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسالة إلى إسرائيل بضرورة الامتناع عن تعزيز العلاقات مع السودان

ذكر موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي أن وفداً من كبار السودانيين زار إسرائيل هذا الأسبوع من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب التقرير، فإن زيارة الوفد تمت استعارتها وإدارتها من قبل الموساد وليس من قبل وزارة الخارجية خلافًا للأعراف وفي الوقت نفسه، نشر موقع `` جيويش إنسايدر '' الإخباري أن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسالة إلى إسرائيل بضرورة الامتناع عن تعزيز العلاقات مع السودان وإقامة علاقات دبلوماسية معها، في ظل معارضة واشنطن للحكم العسكري في الخرطوم.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية لموقع "جيويش إنسايدر": "نحث إسرائيل على الانضمام إلينا وإلى المجتمع الدولي والضغط على القادة العسكريين السودانيين للتخلي عن السلطة لصالح حكومة انتقالية مدنية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تجدد المساعدات المؤجلة للحكومة السودانية حتى عودة السلطة إلى حكومة مدنية". وهذه مساعدة وعدت بها الحكومة السابقة في الخرطوم بعد تحركاتها لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، أعلنت إسرائيل والسودان، بوساطة الولايات المتحدة، تطبيع العلاقات بين البلدين، وفي كانون الثاني (يناير) 2021، وقعت الحكومة السودانية على الجزء التوضيحي من الاتفاقات الإبراهيمية. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وقع انقلاب عسكري في السودان وحل مجلس السيادة المؤقت الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير. وتقاطع إدارة بايدن النظام الجديد في السودان، مما يخلق حالة متناقضة تضغط فيها الولايات المتحدة على إسرائيل لتعليق عمليات التطبيع وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العربية.