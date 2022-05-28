تقرير: تقارب سياسي كبير بين إسرائيل والسعودية

ناك بالفعل اتصالات مباشرة مع السعوديين لكنه لم يعلق على تقارير محددة.

هل إسرائيل والسعودية على طريق التطبيع؟ تشير سلسلة تقارير من الأيام الأخيرة إلى وجود تقارب كبير آخر خلف الكواليس بين البلدين، رغم أنه في هذه المرحلة لا يزال من الصعب تقييم ما إذا كانت العلاقات بين الرياض والقدس ستنشر رسميًا.

وأكد مصدر سياسي تحدث لموقع صحيفة "يسرائيل هايوم" أن هناك بالفعل اتصالات مباشرة مع السعوديين لكنه لم يعلق على تقارير محددة. وقال "باستثناء الإيرانيين، نتحدث مع كل شخص تقريبا في المنطقة، بما في ذلك السعودية".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري أنه خلال الأسبوع، قام اثنان من كبار مستشاري الرئيس بايدن - بريت ماكغورك، مبعوثه إلى الشرق الأوسط، وعاموس هوشستين، وهو إسرائيلي سابق يشغل منصب مستشار الرئيس لشؤون الطاقة، بزيارة الرياض.

وبحسب ما ورد ناقش الاثنان مع السعوديين نقل جزيرتي تيران وفين من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية. هذه صفقة معقدة بين الدول، وفي ضوء اتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر تتطلب أيضًا موافقة من القدس.

وافقت مصر على التنازل عن الجزر غير المأهولة مقابل مساعدات اقتصادية تقدمها لها السعودية. تهدد الأهمية الإستراتيجية لأنها تسيطر على مدخل خليج إيلات. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، ناقش المبعوثون الأمريكيون تعزيز علاقات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.