بمناسبة يوم القدس: حوالي 10،000 شخص سيشارك في صلاة عند حائط المبكى

مشعل: يجب أن نقوم بعمل عظيم حتى يفهم الاحتلال وأنصاره أن الهجوم على الأقصى سيسبب زلزالا

تواصل حماس تهديدها قبيل مسيرة الاعلام غدًا الاحد في القدس، ودعا خالد مشعل، رئيس حماس اليوم (السبت) "أعضاء الأمة العربية والإسلامية" إلى الخروج في يوم غضب، بالتوازي مع المسيرة.

وقال مشعل "يجب أن نقوم بعمل عظيم حتى يفهم الاحتلال وأنصاره أن الهجوم على الأقصى سيسبب زلزالا". وزعم أيضا أن إسرائيل ربما تخطط للسيطرة على الحرم القدسي غدا أو في الأيام المقبلة.

الليلة، حتى قبل يوم السبت، تجمع العشرات من طلاب المدرسة الدينية عند باب العامود ورقصوا وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية.

فلسطينيون ابلغوا عن مواجهات واعتقالات في باب العامود وكل أحداث يوم القدس، وتزيد الجهاز الأمني من تقييمها بأن محور الأحداث سيكون الحرم القدسي غدا.

الخوف في المؤسسة الأمنية هو أن عشرات أو مئات الفلسطينيين قد يحصنوا أنفسهم في الحرم الأقصى ويلحقون الأذى باليهود الذين سيصعدون الحرم من ساعات الصباح ويقومون باستفزازات.