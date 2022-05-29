القدس تستعد اليوم الأحد لاستقبال مسيرة الأعلام السنوية احتفالا بتوحيد القدس وسط استنفار أمني غير مسبوق

ابتداء من الليلة الفائتة، سار عشرات اليهود حاملين الأعلام الإسرائيلية في البلدة القديمة وفي سلوان

تستعد دولة إسرائيل اليوم الأحد للاحتفال بيوم القدس عبر مسيرة أعلام تجوب شوارعها مرورا من باب العامود إلى أزقة القدس القديمة انتهاء بزيارات لموقع الحرم القدسي الذي يحظى في الوقت نفسه بمكانة قدسية لدى اليهود، تيمنا بزيارة جبل الهيكل، وفق تعبيرهم، وسط استنفار أمني واستعدادات غير مسبوقة، على أن تكون ذروة الاحتفال في باحة الحائط الغربي.

وكانت السلطات الأمنية قد جندت ما يزيد عن 3000 ضابط من شرطة الحدود، معززين بثلاث فرق من جنود الاحتياط من حرس الحدود، تم توزيعهم على المحاور الرئيسية المرشحة لاندلاع مواجهات او اشتباكات خلال مرور المسيرة التي تحمل الأعلام الإسرائيلية وتنشد الأناشيد ابتهاجًا بالمناسبة التاريخية. وتم نشر رجال شرطة بالزي الرسمي إلى جانب زرع أفراد منهم بشكل سري في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي، إضافة إلى أماكن أخرى. وابتداء من الليلة الفائتة، سار عشرات اليهود حاملين الأعلام الإسرائيلية في البلدة القديمة وفي سلوان - مدينة داوود. من جانبهم، علّق المقدسيون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا الهتافات في أنحاء القدس الشرقية.

ووصل منذ ساعات الصباح الباكر العشرات من الزائرين اليهود إلى باحات الأقصى باتجاه المصلى القبلي يرافقهم رجال أمن علمًا أن العشرات من المسلمين تجمعوا في الأقصى للتعبير عن الغضب حيال هذه الزيارات التي تأتي اليوم تحديدًا في إطار مسيرة جماعية حاشدة.

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ويفيد موقع واينت أن الشرطة تسمح اليوم، لليهود بالتوافد إلى داخل باحات الحرم القدسي بغض النظر عن مسيرة الأعلام، على غرار سائر الأيام، مع الأخذ في الاعتبار التطورات هناك. كما تمت الموافقة لعضو الكنيست إيتامار بن غفير، رئيس حزب عوتسما يهوديت المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة بدخول باحات الأقصى.

ومن المتوقع أيضا، انطلاق مسيرات الأعلام الإسرائيلية في عدة مدن منها يافا وريشون لتسيون واللد ومدن أخرى. وقالت الشرطة إنها مستعدة للتعامل مع أعمال الشغب، بحال اندلعت، أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال المسيرة، كما حدث العام الماضي، بالتوازي مع البدء بعملية "حامي الأسوار". هذا وأخذت الشرطة كافة احتياطاتها لتوجيه الجماهير المشاركة في المسيرة باتجاه طرق للهروب والاحتماء، بحال سمع دوي صفارات الإنذار التي تحذر من سقوط صورايخ.

وأفيد أيضًا أنه تقرر تحديد عدد المتوافدين اليهود إلى باحة الحائط الغربي (حائط المبكى) من خلال توزيعهم على دفعات، بالتعاون مع مؤسسة تراث الحائط الغربي، على وقع استخلاص العبر من كارثة ميرون التي راح فيها ما يزيد عن أربعين شخصا جراء التدافع والاختناق، وسيتم دخول 16 ألفًا منهم بكل دفعة.

تواصل حماس تهديدها قبيل مسيرة الاعلام الأحد في القدس، ودعا خالد مشعل، رئيس حماس أمس(السبت) "أعضاء الأمة العربية والإسلامية" إلى الخروج في يوم غضب، بالتوازي مع المسيرة.