القدس تستعد اليوم الأحد لاستقبال مسيرة الأعلام السنوية احتفالا بتوحيد القدس وسط استنفار أمني غير مسبوق

تستعد دولة إسرائيل اليوم الأحد للاحتفال بيوم القدس عبر مسيرة أعلام تجوب شوارعها مرورا من باب العامود إلى أزقة القدس القديمة انتهاء بزيارات لموقع الحرم القدسي الذي يحظى في الوقت نفسه بمكانة قدسية لدى اليهود، تيمنا بزيارة جبل الهيكل، وفق تعبيرهم، وسط استنفار أمني واستعدادات غير مسبوقة، على أن تكون ذروة الاحتفال في باحة الحائط الغربي.

وكانت السلطات الأمنية قد جندت ما يزيد عن 3000 ضابط من شرطة الحدود، معززين بثلاث فرق من جنود الاحتياط من حرس الحدود، تم توزيعهم على المحاور الرئيسية المرشحة لاندلاع مواجهات او اشتباكات خلال مرور المسيرة التي تحمل الأعلام الإسرائيلية وتنشد الأناشيد ابتهاجًا بالمناسبة التاريخية. وتم نشر رجال شرطة بالزي الرسمي إلى جانب زرع أفراد منهم بشكل سري في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي، إضافة إلى أماكن أخرى. وابتداء من الليلة الفائتة، سار عشرات اليهود حاملين الأعلام الإسرائيلية في البلدة القديمة وفي سلوان - مدينة داوود. من جانبهم، علّق المقدسيون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا الهتافات في أنحاء القدس الشرقية.

ووصل منذ ساعات الصباح الباكر العشرات من الزائرين اليهود إلى باحات الأقصى باتجاه المصلى القبلي يرافقهم رجال أمن علمًا أن العشرات من المسلمين تجمعوا في الأقصى للتعبير عن الغضب حيال هذه الزيارات التي تأتي اليوم تحديدًا في إطار مسيرة جماعية حاشدة.