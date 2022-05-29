عضوة الكنيست عن الموحدة: "مسيرة الأعلام بمسارها المعلن تجرح مشاعر الفلسطينيين"

مسيرة الأعلام التي تجوب أزقة البلدة القديمة في القدس، وفق المسار المخطط لها هي تحدٍ صارخ لمشاعر الفلسطينيين

عقبت عضو الكنيست عن القائمة الموحدة إيمان خطيب ياسين الأحد، عن موقفها المعارض لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في تغريدة جاء فيها أن "مسيرة الأعلام التي تجوب أزقة البلدة القديمة في القدس، وفق المسار المخطط لها هي تحدٍ صارخ لمشاعر الفلسطينيين، وكذلك هراء سياسي، نحن نعارضها بشكل قاطع"، على ما أفاد موقع واينت.

علمًا أن الموحدة هو الحزب العربي المؤتلف مع حكومة التغيير الإسرائيلية الراهنة برئاسة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

يذكر أن إسرائيل رفضت طلبات عدد من الدول العربية إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لإعادة النظر في تغيير مسار المسيرة وأعلنت أنه سيتم المحافظة على المسار ذاته، المخطط له، والذي يشرع للمحتفلين دخول البلدة القديمة من باب العامود، فالأقصى انتهاء بباحة حائط المبكى.

وبحسب تقرير، نشرته صحيفة "الرأي اليوم" فإن مسؤولين مصريين وقطريين رفيعي المستوى أجروا اتصالات مع إسرائيل لتغيير مسار المسيرة ومنع التصعيد. ووردت أنباء عن فشل الاتصالات بين الطرفين بعد أن أبلغت إسرائيل قطر ومصر أن القرار بشأن مسار المسيرة جاء من المستويات السياسية العليا ولن يتغير "رغم الضغوط الخارجية".