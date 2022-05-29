الشرطة الإسرائيلية تهدد بوقف الزيارات داخل الحرم بحال بدرت أي استفزازات عن الزائرين اليهود

وأفادت الشرطة الإسرائيلية من جانبها أن المجموعة الأخيرة التي دخلت إلى المكان، قامت بأعمال استفزازية وتم إخراج

أعلنت مديرية "جبل الهيكل" المسؤولة عن تنظيم الزيارات إلى الحرم القدسي بدافع معتقدات يهودية، أنها ستوقف مؤقتًا الزيارات نظرًا لقيام حوالي 1800 يهودي بزيارة باحات الحرم القدسي منذ ساعات الصباح، ومن المتوقع أن يتم استئنافه من الساعة 1:30 بعد الظهر، حسبما جاء في واينت.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية من جانبها أن المجموعة الأخيرة التي دخلت إلى المكان، قامت بأعمال استفزازية وتم إخراج أولئك الأفراد من الحرم القدسي في الحال. وأوضحت الشرطة في الوقت نفسه، أن المئات من الراغبين بزيارة الحرم ينتظرون بالطوابير، أملا بالدخول، في حين قالت مؤكدة إن الاستفزازات المستمرة، على أرض الحرم، ستدفعها إلى التفكير في وقف السماح بمزيد من الزيارات.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من زوار الحرم القدسي اليوم (الأحد) بعد إلقاء الكراسي والزجاجات في منطقة الحرم.

ووصل أكثر من 1800 محتفل يهودي إلى أرض الحرم بينما تستعد الشرطة وسط تأهب أمني متكامل الأبعاد للحدث الرئيس المرتقب بعد ظهر اليوم، والمتمثل بمسيرة الأعلام التي اتخذها الإسرائيليون تقليدا بعد عام 1967 وضم القدس الشرقية.