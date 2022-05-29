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تقديم لائحة اتهام ضد المقدسي المتهم بالتخطيط لاغتيال عضو الكنيست بن غفير

i24news

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النائب عن حزب الصهيونية الدينية اليميني، ايتمار بن جفير لحظة طرده من جلسة الكنيست
AP Photo/Ariel Schalitالنائب عن حزب الصهيونية الدينية اليميني، ايتمار بن جفير لحظة طرده من جلسة الكنيست

اتهم الرشق بالتآمر لاغتيال عضو الكنيست إيتمار بن غفير وخطف جنود بدوافع أيديولوجية قومية، وطلبت النيابة توقيفه

قدمت النيابة العامة اليوم (الأحد) لائحة اتهام ضد رشيد الرشق المقدسي 22 عاما، بتهمة التورط في التخطيط والتآمر لتنفيذ عمليات إرهابية. كما اتهم الرشق بالتآمر لاغتيال عضو الكنيست إيتمار بن غفير وخطف جنود بدوافع أيديولوجية قومية، وطلبت النيابة من المحكمة توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

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سمحت المستويات الأمنية الإسرائيلية بالكشف عن اعتقال جهاز الأمن في وقت سابق، مجموعة من سكان القدس الشرقية الضالعين بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد عدد من الأهداف الإسرائيلية، من بينها عضو الكنيست إيتمار بن غفير، على ما كشف موقع "حدشوت 13". 

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