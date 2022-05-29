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الخارجية الأردنية تدين استفزازات بعض اليهود في الأقصى

i24news

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شباب يهود يحملون الأعلام الإسرائيلية في الأحياء الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، خلال احتفالات يوم القدس ، 29 مايو ، 2022.
Jamal AwadFlash90شباب يهود يحملون الأعلام الإسرائيلية في الأحياء الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، خلال احتفالات يوم القدس ، 29 مايو ، 2022.

حذّر المسؤولون الأردنيون من تصعيد محتمل في ضوء الموافقة الرسمية من جانب إسرائيل على إقامة مسيرة الأعلام

نددت الخارجية الأردنية اليوم (الأحد) بـ "استفزازات المتطرفين اليهود" في المسجد الأقصى المبارك بالقدس، على ما كشف موقع والا. كما حذّر المسؤولون الأردنيون من تصعيد محتمل في ضوء الموافقة الرسمية من جانب إسرائيل على إقامة مسيرة الأعلام السنوية عصر اليوم، على أساس المسار ذاته المثير للجدل والذي يلاقي عدم القبول من جانب الفلسطينيين.

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