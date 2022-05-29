الخارجية الأردنية تدين استفزازات بعض اليهود في الأقصى

حذّر المسؤولون الأردنيون من تصعيد محتمل في ضوء الموافقة الرسمية من جانب إسرائيل على إقامة مسيرة الأعلام

نددت الخارجية الأردنية اليوم (الأحد) بـ "استفزازات المتطرفين اليهود" في المسجد الأقصى المبارك بالقدس، على ما كشف موقع والا. كما حذّر المسؤولون الأردنيون من تصعيد محتمل في ضوء الموافقة الرسمية من جانب إسرائيل على إقامة مسيرة الأعلام السنوية عصر اليوم، على أساس المسار ذاته المثير للجدل والذي يلاقي عدم القبول من جانب الفلسطينيين.