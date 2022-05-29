مقتل جندي تركي سابع في العراق في غضون خمسة أيام

انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجندييْن، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد عن مقتل جندي السبت وإصابة آخر، خلال عملية عسكرية في شمال العراق ضد مقاتلين أكراد لترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى سبعة. وأفيد بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور الجندييْن، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.

تنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق ضد قواعد لحزب العمال الكردستاني أو معسكرات التدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.