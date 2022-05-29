الجهاد الإسلامي: "نراقب عن كثب الأحداث في القدس"

بدأ اليوم سلميا نسبيا، إذ وقعت اشتباكات طفيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي

قال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي صباح الأحد إن الحركة الفلسطينية "تراقب عن كثب" أنشطة يوم القدس. وأشار المصدر إلى أن "الوضع على الأرض في الساعات المقبلة" سيحدد رد فعل الفصائل في غزة.

ووجهت حماس، رسالة عامة مفادها أن "المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي في وجه انتهاكات الاحتلال"، بينما لم تصدر تهديدات أو إنذارات محددة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لشبكة الميادين اللبنانية إن إسرائيل "يبدو أنها لم تفهم رسائل المقاومة بشكل جيد". وأضاف برهوم إن "القدس والمسجد الأقصى خطان أحمران".

وفقا لتقرير يوم السبت في أخبار القناة 12 الإسرائيلية نشأت خلافات بين حماس والفصائل الفلسطينية الأصغر في قطاع غزة بشأن أي رد على أنشطة يوم القدس، والتي ستشمل في وقت لاحق اليوم مسيرة أعلام، عبر البلدة القديمة التي تشمل باب العامود والحي الإسلامي.

وأفادت الأنباء أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وفصائل أخرى معنية بإطلاق صواريخ على إسرائيل، خلال يوم القدس، فيما تعارض حماس إطلاق الصواريخ.

بدأ اليوم سلميا نسبيا، إذ وقعت اشتباكات طفيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي والجماعات اليهودية التي تقصد الموقع المقدس.

في العام الماضي، اندلع صراع على مدار 11 يومًا في يوم القدس، تصدى خلالها الجيش الإسرائيلي للرشقات الصاروخية التي أطلقتها حماس على القدس بداية، رداً على ما زعمت أنها استفزازات تحدث في المدينة خلال مسيرة الأعلام وتطور الأمر بعد ذلك إلى عملية أوسع نطاقًا.