غانتس: إسرائيل تحافظ على حقوق المسلمين وتسمح لليهود بالاحتفال بيوم القدس

"إسرائيل تحمي بأمانة حقوق السكان المسلمين وفق القانون والاتفاقيات السياسية مع جيراننا"

وأشار وزير الدفاع بني غانتس إلى أحداث يوم القدس وقال إن "إسرائيل تحمي بأمانة حقوق السكان المسلمين وفق القانون والاتفاقيات السياسية مع جيراننا، وفي نفس الوقت نحافظ على حق اليهود في التظاهر عند حائط المبكى والاحتفال بيوم القدس".

وفي كلمة ألقاها في حفل تأبين ضحايا حرب الأيام الستة، دعا الوزير المتظاهرين إلى المسيرة "باحترام قدر الإمكان" وقال "لن نسمح بالاستفزازات ولن نسمح باي مساس بسيادتنا وامن مواطنينا وسنرد بقوة على الارهاب والعنف اذا لزم الأمر".

واندلعت اشتباكات اليوم (الأحد) بين فلسطينيين ويهود في القدس الشرقية قبل مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تنطلق قريبا. ويؤمّن حوالي 3000 من رجال الشرطة وحرس الحدود المسيرة المثيرة للجدل التي من المتوقع أن تمر عبر باب العامود وشارع حجاي، وتنتهي عند حائط المبكى، على خلفية تهديدات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.