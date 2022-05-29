رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بضرب إيران ويؤكد أن عهد حصانتها قد انتهى

"كما قلنا من قبل، انتهى عصر حصانة إيران. وهؤلاء الذين يمولون ويسلحون ويرسلون الإرهابيين سيدفعون الثمن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن طهران لن تفلت من العقاب بسبب التحريض على الهجمات من خلال وكلائها، كما هدد بتوجيه ضربات لإيران مشيرا إلى أن عهد "الحصانة" الذي تمتع به قد انتهى.

وقال بينيت في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، "على مدى عقود، مارست إيران الإرهاب ضد إسرائيل والمنطقة عن طريق الوكلاء والمبعوثين، لكن رأس الأخطبوط، إيران نفسها، يتمتع بالحصانة"، مؤكدا "كما قلنا من قبل، انتهى عصر حصانة إيران. وهؤلاء الذين يمولون ويسلحون ويرسلون الإرهابيين سيدفعون الثمن بالكامل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح بينيت أن "إيران تستثمر في الأكاذيب مثل التضليل الممنهج الذي تمارسه إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التملص من تفتيشها، كما تم كشف النقاب عنه هذا الأسبوع. النظام الإيراني مبني على الطغيان والإرهاب والأكاذيب"، مردفا " إيران تستثمر في الإرهاب - مثل قاعدة الطائرات بدون طيار تحت الأرض التي عرضوها مؤخرًا".

وأضاف بينيت: "خلال نهاية الأسبوع المنصرم خرجت حشود عارمة من أبناء الشعب الإيراني إلى شوارع مدينة عبدان ومدن أخرى وتظاهرت ضد طغيان النظام، وردا على ذلك، أطلقت القوات الإيرانية النار على مدنيين إيرانيين. في العديد من الأماكن في إيران في الوقت الحالي، من الصعب الحصول على الماء والخبز بسعر معقول."، مؤكدا "يجب على العالم أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني ويقف ضد النظام الوحشي".