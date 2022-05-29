الآلاف يرقصون مع الأعلام في القدس، واشتباكات في البلدة القديمة قبل المسيرة

انطلقت مسيرة الاعلام الاسرائيلية اليوم (الأحد) في مدينة القدس، برفقة قوات كبيرة من الشرطة وشرطة حرس الحدود والمتطوعين المنتشرة في جميع أنحاء المدينة للسماح بإقامة المسيرة دون انقطاع أو اشتباكات.

وذلك في ظل تهديدات بإطلاق صواريخ من اتجاه قطاع غزة باتجاه إسرائيل والتي بدأت بالظهور على الشبكات العربية عصرًا. في الوقت نفسه، صعد اليهود إلى الحرم القدسي، الحدث الذي انتهى دون أي أحداث غير عادية، باستثناء الألعاب النارية التي تم إطلاقها من حين لآخر من داخل المسجد، فضلاً عن تحصين قصير في المسجد نفسه، فرقته قوات الأمن الاسرائيلية.

وفي الساعات الأخيرة، بدأت أنباء تفيد بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تنوي تعطيل المسيرة والرد، على ما يبدو، بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

على سبيل المثال، غردت قناة GAZA NOW على تلغرام: "عدة ساعات وسيهربون مثل الفئران إلى الملاجئ". ونقلت وسائل إعلام عربية مختلفة مع حركة الجهاد الإسلامي قولها إن "المقاومة مستمرة ويدها على الزناد". وأعلن الهلال الأحمر أنه عالج 15 جريحًا في القدس، وتم إجلاء أربعة جرحى لتلقي العلاج في المستشفيات.

في فترة ما بعد الظهر، بدأت الشرطة في التحضير لمسيرة الاعلام مع آلاف من رجال الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين المنتشرين في جميع أنحاء القدس.

وبدأت المسيرة من وسط القدس مرورًا بأبواب البلدة القديمة إلى حائط المبكى - في مخطط موجود منذ عقود. خلال هذه الساعات، تعمل الشرطة على تنظيم حركة المشاة والمركبات في المنطقة، وخاصة بالقرب من البلدة القديمة. الغرض من النشاط هو الحفاظ على نسيج طبيعي للحياة قدر الإمكان للمشاركين والمشاة والمصلين من جميع الأديان، وكذلك منع حوادث الاحتكاك والعنف من أي نوع.