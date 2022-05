الرئيس الإسرائيلي يشيد بالقوات الإسرائيلية ويؤكد أنهم جاهزون ومستعدون لأي سيناريو

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إننا نحتقل في جبل هرتسل بمرور 55 عامًا على انتصار تاريخي مجيد أعادنا إلى الأماكن التي "نتوق إليها منذ أجيال، وخاصة القدس، وأشاد هرتسوغ بالقوات الإسرائيلية مؤكدا أنها "ستكون جاهزة ومستعدة دائما لصد ودحر أي خصم أوأي عدوان محتمل".

وأضاف إسحاق هرتسوغ في ذكرى ضحايا حرب الأيام الستة، "لقد أظهرت لنا القوات الإسرائيلية الأسابيع القليلة الماضية، أنهم حقا محاربون وقادة ولديهم مهارات عالية ومليئون بالدوافع مخلصون للدفاع عن الشعب والوطن".