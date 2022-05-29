الرئيس الإسرائيلي يشيد بالقوات الإسرائيلية ويؤكد أنهم جاهزون ومستعدون لأي سيناريو

إن "موجة الإرهاب الأخيرة تسبب لنا ألما هائلا لكنها لا تضعفنا"، مشددا " نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو"

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إننا نحتقل في جبل هرتسل بمرور 55 عامًا على انتصار تاريخي مجيد أعادنا إلى الأماكن التي "نتوق إليها منذ أجيال، وخاصة القدس، وأشاد هرتسوغ بالقوات الإسرائيلية مؤكدا أنها "ستكون جاهزة ومستعدة دائما لصد ودحر أي خصم أوأي عدوان محتمل".

وأضاف إسحاق هرتسوغ في ذكرى ضحايا حرب الأيام الستة، "لقد أظهرت لنا القوات الإسرائيلية الأسابيع القليلة الماضية، أنهم حقا محاربون وقادة ولديهم مهارات عالية ومليئون بالدوافع مخلصون للدفاع عن الشعب والوطن".

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وتابع إسحاق هرتسوغ، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في التويتر قائلا: إن "موجة الإرهاب الأخيرة تسبب لنا ألما هائلا لكنها لا تضعفنا"، مشددا " نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو"، مردفا "أصلي من أجل رفاهية وشفاء الجرحى جسديًا ونفسيًا".

وأردف الرئيس الإسرائيلي، "يتم اليوم إحياء ذكرى دولة إسرائيل بذكرى اليهود الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم في طريقهم إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "نسعى إلى إحياء الحياة والقصص والبطولة في قلوبنا، وهوية الجالية اليهودية الأثيوبية، التي هي جزء لا يتجزأ من الروح الإسرائيلية واليهودية.

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وختم الرئيس الإسرائيلي بالقول إن "طريق أولئك الذين لم يتمكنوا من إكمال الرحلة، هي طريقنا جميعًا. طريق شعب بأكمله".

وتعرف إسرائيل اليوم الأحد إحتفالات بيوم القدس عبر مسيرة أعلام تجوب شوارعها مرورا من باب العامود إلى أزقة القدس القديمة انتهاء بزيارات لحائط المبكى الذي يحظى في الوقت نفسه بمكانة قدسية لدى اليهود، وسط استنفار أمني .