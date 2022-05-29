الرئيس التركي أردوغان: لن أقبل بانضمام دول داعمة للإرهاب إلى الناتو

اردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقاً على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد، الاجتماعات مع فنلندا والسويد بشأن انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، بأنها "لم تكن بالمستوى المتوقع". وقال أردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقاً على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا". بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أردوغان: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".

وأدلى الرئيس أردوغان بتصريحات حول قضايا مهمة على جدول الأعمال مثل العملية المحتملة في سوريا وانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو والعلاقات التركية الإسرائيلية.