تقرير: بعد اغتيال خودائي، استنفار جوي مرتفع في إسرائيل خشية من انتقام ايراني

الهجوم على المنشأة العسكرية في بارشين واغتيال الضابط ايراني ادت الى هذا الاستنفار الامني

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية في حالة تأهب عالية استعدادا لإمكانية رد ايراني، وذلك على ضوء الحوادث الأمنية الأخيرة التي وقعت في ايران الأسبوع الماضي ونسبت الى إسرائيل. من بينها كان اغتيال الضابط في فيلق قدس التابع للحرس الثوري، والهجوم على المنشأة العسكرية في منطقة بارشين قرب العاصمة طهران.

الضابط حسن صياد خودائي، والذي كان قائدا لوحدة النخبة في الحرس الثوري الايراني، توفي الأسبوع الماضي بعد اطلاق النار عليه قرب منزله في طهران من قبل مسلحين استقلوا دراجة نارية، وأفادت تقارير أن خودائي كان مسؤولا عن تجنيد مسلحين بهدف استهداف إسرائيليين في أنحاء العالم.

وكانت ايران ألمحت إلى أن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال، والتزمت بالانتقام لمقتله، ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الاغتيال بشكل علني، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عنه، وذلك خلال تسريب أثار غضبا في إسرائيل.

ويشار إلى أنه بعد ثلاثة أيام من تصفية خودائي، أعلنت ايران عن "حادث" آخر وقع في مركز أبحاث أمنية في بارشين، حيث يتم هناك تطوير صواريخ وطائرات مسيرة وتكنلوجيا نووية. وقتل في الهجوم مهندس يعمل في الموقع، وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المنشأة تم مهاجمتها من خلال طائرات مسيرة انتحارية