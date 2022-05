الشرطة الإسرائيلية تؤكد أنه حوالي 2600 يهودي زاروا الحرم القدسي

شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد في مسيرة الاعلام الاسرائيلية الني انطلقت في شوارع القدس، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن “نحو 2600 شخص زاروا الحرم القدسي قبل المسيرة”، موضحة أن معظمهم من السياح.

وأضافت الشرطة، أن "مثيري شغب ألقوا خلال الزيارات الكراسي والحجارة وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم اعتقال حوالين 18 فلسطينيًا مشتبهًا بهم وكذلك عدد من الزوار اليهود الذين انتهكوا قواعد الزيارة من خلال التلويح بالأعلام الإسرائيلية وتأخير دخول مجموعات أخرى.

وكان عضو الكنيست المعروف بمواقفه اليمينية المتشدد، إيتمار بن غفير، الذي كان من بين الزوار قد قال: "أتوقع من الشرطة أن تدخل إلى المجمع وتعتقل من يرشقون الحجارة ويقومون بأعمال الشغب، هذه دولة قانون. أتوقع منهم أن يفرضوا النظام في الحرم القدسي وهذا ما يجب فعله."

وشهدت الساحة المؤدية إلى الباب توترا بين متشددين يهود وفلسطينيين، كما أظهر تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام فلسطينية زوارا يهودا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويسجدون داخل الحرم القدسي أيضا.