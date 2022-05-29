تقرير: مسؤولون إسرائيليون زاروا السعودية سرا خلال السنوات العشر الأخيرة

واشنطن تشرف على اتصالات مع السعودية واسرائيل للتوصل الى اتفاق حول قوة المراقبة بين جزيرتي تيران وصنافير

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زارت السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينهم وزير الأمن الحالي بيني غانتس حين شغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، رئيسي الموساد السابقين تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شابات. زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري. باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 حيث رافقه خلالها رئيس الموساد.

وأفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم أن إسرائيل تدرس الموافقة على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبط بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر وذلك بعد طلب سعودي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الاتصالات التي تجري خلال الأسابيع الأخيرة بين البلدين برعاية الولايات المتحدة. وفي حال توصل الطرفان إلى تفاهمات حول الموضوع، سيكون هذا أول اتفاق علني بينهما، ويأمل في إسرائيل أن يؤدي الى مزيد من اللفتات. مع ذلك، يبدو حاليا أن السعوديين لا يرغبون بعلاقات رسمية مع إسرائيل، وقال مصدر مطلع أن "الطريق الى التطبيع لا زالت طويلة".

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكي تتواسط مؤخرا بين إسرائيل، السعودية ومصر بهدف تسوية عملية مراقبة الجزيرتينن وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخطط لها للشرق الأوسط الشهر المقبل، حيث من الممكن أن يزور خلالها السعودية. في إسرائيل يقدرون أن مساعي إدارة بايدن بتحسين العلاقات مع الرياض تأتي على خلفية أزمة الطاقة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى واشنطن لدفع السعودية لزيادة كمية انتاجها من النفط.