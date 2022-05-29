بينيت يأمر بعدم التسامح مطلقًا لعنف أو لاستفزازات من قبل المتطرفين

في ضوء التوثيق العنيف والهتافات العنصرية للشباب المنتمين إلى منظمة "لا فاميليا" أثناء مسيرة الاعلام في القدس، اصدر مكتب رئيس الوزراء بينيت بيانا غير عادي.

وجاء في البيان ان "رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، أصدر تعليماته مؤخرًا لقوات الأمن، مع التركيز على الشرطة الإسرائيلية، بعدم التسامح مطلقًا لعنف أو لاستفزازات من قبل المتطرفين، بما في ذلك منظمة لا فاميليا اليمينية المتطرفة، في القدس".

واضاف البيان ان "الغالبية العظمى من المشاركين جاءت للاحتفال، ولكن للأسف هناك أقلية أتت لإشعال المنطقة، واستغلال موقف الحكومة القوي ضد تهديدات حماس ومحاولة إطلاق النار. لذلك، فإن أي حالة عنف سوف التعامل معها بصرامة ، بما في ذلك المقاضاة ".

وبحسب مقاطع فيديو منشورة، سار العشرات من أعضاء "لا فاميليا" في شارع حجاي في طريقهم إلى حائط المبكى، وهاجموا بعض العرب كما رددوا هتافات عنصرية ضدهم. واستخدمت الشرطة قنبلتين صوتيتين للسيطرة على الحادث.