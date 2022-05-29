مع المخابرات، والقوات البرية والبحرية: الجيش الإسرائيلي يتمرن للقتال ضد حزب الله في أراض أجنبية

تجري التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات

في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من تمرين "عربات النار"، يبدأ الأسبوع الأخير من التمرين اليوم (الأحد)، ويتركز في تمرين "ما وراء الأفق" في قبرص، حيث يتمرن الجيش الإسرائيلي على سيناريو قتالي مع حزب الله. بحسب تقرير نشره موقع "معاريف" الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تجري التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات لمجموعة متنوعة من حالات الطوارئ. التعاون بين الجيوش يساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة."

الغرض الرئيسي من التمرين هو تحسين جاهزية القوات وكفاءتها في المهام في أعماق أراضي العدو غير المألوفة. وتشارك في التمرين قوى كثيرة منها: الذراع البحري والذراع البري وجناح المخابرات. وسيتم تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل الظروف القروية الريفية وكذلك في الظروف الجبلية.

هذه الممارسة هي دليل آخر على الدفء في العلاقات بين البلدين. وتحدث وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس مع نظيره القبرصي شاريلامبوس باتريدس وقالا إنهما "ناقشا الاستعداد العملياتي للدولتين"، وكذلك أشار غانتس إلى "الصلة الاستراتيجية بين البلدين، مما يساهم في الاستقرار الإقليمي".