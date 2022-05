تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر وتكثف التجارة الثنائية إلى 700 مليون دولار

أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ومصر تتجهان نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية بحلول عام 2025 .

ومن المقرر أن يقوم البلدان بشكل مشترك بتطوير معبر نيتسانا بينهما والذي يعتبر تقاطع حدودي دولي بين العوجة في سيناء المصرية وقرية نيتسانا في جنوب إسرائيل وفقا لخطة جديدة مقترحة بين الجانبين، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وسيتم تطوير المعبر ليصبح كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة في مجال الطاقة الخضراء. وزيادة عدد الرحلات المباشرة. كما ستشهد الخطة أيضًا زيادة واردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية.

ووفقا للوزارة، فإن البلدان يستهدفان التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، والتي قد تزيد بنحو 400 مليون دولار اعتبارًا من عام 2021.