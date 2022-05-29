"إذا استسلمنا للتهديدات بعدم رفع الأعلام الإسرائيلية في عاصمتنا، فلن نعرف الهدوء يومًا"

علق وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في ختام مسيرة الاعلام الذي أقيمت اليوم في القدس: "أنا الآن أغادر قسم شرطة القدس، حيث كنت أتابع سير مسيرة الاعلام خلال الساعات الاخيرة".

واضاف ان"القرار الذي اتخذته قبل نحو أسبوع ونصف، بناء على توصية من الشرطة ومسؤولين أمنيين آخرين، باقامة المسيرة هذا العام بنفس الترتيب ونفس المسار المعتاد كان قرارًا صائبًا وحتميًا. وإذا استسلمنا للتهديدات بعدم رفع الأعلام الإسرائيلية في عاصمتنا، فلن نعرف الهدوء يومًا، وسنجد أنفسنا ننسحب في المستقبل أيضًا ".

وشارك آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد في مسيرة الاعلام الاسرائيلية الني انطلقت في شوارع القدس، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن “نحو 2600 شخص زاروا الحرم القدسي قبل المسيرة”، كما تم اعتقال حوالين 18 فلسطينيًا مشتبهًا بهم وكذلك عدد من الزوار اليهود الذين انتهكوا قواعد الزيارة من خلال التلويح بالأعلام الإسرائيلية وتأخير دخول مجموعات أخرى.